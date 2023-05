Inzaghi e il futuro all'Inter: "Mai sentito precario, resto al 100%"

ROMA - L’Inter si presenta all’Olimpico con i favori del pronostico, Inzaghi punta a portare a casa l’ennesimo trofeo in casa nerazzurra contro una Fiorentina ambiziosa. “Affrontiamo una squadra che è in grande salute - sottolinea Simone Inzaghi - troveremo una formazione di assoluto valore che ha meritato questa finale, sarà una partita aperta. Dovremo essere squadra con la esse maiuscola, si vivrà sull’episodio, dovremo essere bravi a indirizzare la partita in modo giusto. Non saremo distratti dalla finale di Champions, l’unica cosa che non mancherà è l’impegno folle che metteranno in campo i miei ragazzi”.