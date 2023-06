I tifosi del Milan tappezzano Milano di sfottò all'Inter: "Campioni"

MILANO - Dopo la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City, non sono mancati gli sfottò cittadini: "Da Sassuolo ad Istanbul è passata una stagione. Non cambia mai niente, resti vice campione", recita uno striscione esposto dalla tifoseria del Milan all'esterno dello stadio di San Siro, con un evidente riferimento (oltre alla sconfitta in finale di Champions), allo Scudetto della passata stagione, vinto dai rossoneri davanti ai "cugini" nerazzurri. Ma non è l'unico striscione apparso in città con riferimento alla sconfitta della squadra allenata da Simone Inzaghi. Oltre a quello apparso nei pressi dello stadio, per Milano è comparso un "Testa alta orecchie basse", un altro “Non era la testa che dovevate alzare” e un ironico “Bentornati Campioni d’Europa”.