Inter, l'ex capitano Zanetti omaggiato con un murale: "Ti amerò sempre"

Inter, Murale dedicato a Zanetti: ecco la firma dell'ex capitano nerazzurro

Tanti tifosi nerazzurri si sono ritrovati a Pioltello per assistere all'inaugurazione del murale dedicato dalla Curva Nord a Javier Zanetti. Lo storico ex capitano dell'Inter, presente all'evento, è stato accolto e travolto da un'ondata enorme di entuasiamo. Un omaggio che simboleggia l'amore eterno che lega Zanetti al club nerazzurro. L'ex capitano ha ringraziato dal profondo del cuore tutti i presenti e coloro che hanno voluto omaggiarlo con un murale. Immancabile, alla fine, la sua firma con una dedica speciale per l'amata Inter: "Inter, ti amerò sempre!!!".