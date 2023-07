Handanovic saluta l'Inter: spunta il commento di Cuadrado

Handanovic saluta l'Inter, tra i commenti spunta quello di Cuadrado

Tutti si ricorderanno della rissa tra Handanovic e Cuadrado alla fine della gara d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Un finale di partita burrascoso tra i due giocatori in campo. A distanza di qualche mese sembra siano ormai acqua passata le incomprensioni tra i due giocatori, compagni ai tempi dell'Udinese. Proprio il colombiano, che ha salutato da poco la Juventus, ha espresso la sua vicinanza ad Handanovic nel giorno del suo addio ufficiale all'Inter. Cuadrado ha pubblicato due emoji ringraziando l'ormai ex numero uno nerazzurro.