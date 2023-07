Inter-Pergolettese 10-0: poker di Lautaro Martinez. Esordio per Frattesi

Secondo test stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo aver battuto 3-0 il Lugano infligge 10 gol alla Pergolettese, nell'amichevole disputata ad Appiano Gentile. In attesa di notizie incoraggianti dal mercato, Simone Inzaghi riparte dalle certezze: Lautaro Martinez (schierato dal tecnico nerazzurro nel secondo tempo) segna quattro reti e si dimostra già in forma campionato.