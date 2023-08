Probabili formazioni Salisburgo-Inter: Inzaghi lancia subito Sommer

SALISBURGO - Alla Red Bull Arena l'Inter di Simone Inzaghi affronta oggi il Salisburgo nella penultima amichevole prima del debutto in campionato. Calcio d'inizio alle ore 19.



La probabile formazione di Struber

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Morgalla; Forson, Kameri, Kjaergaard; Nene; Konaté, Ratkov. All.: Struber

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: S. Inzaghi. Inzaghi lancia subito Sommer

Penultima uscita di precampionato per l'Inter, che segna l'esordio nerazzurro dell'ultimo arrivato Yann Sommer, subito tra i pali. Primo banco di prova per il portiere per cominciare ad assorbire i dettami della costruzione dal basso voluta da Inzaghi. In difesa assente l'infortunato Acerbi, che sarà rimpiazzato da De Vrij. A centrocampo il ballottaggio è tra Mkhitaryan e Frattesi, mentre in attacco (dove Inzaghi attende volti nuovi) dovrebbero partire Thuram e Lautaro.