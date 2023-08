Lady Acerbi e la dolcissima dedica per Francesco a pochi giorni dal parto

MILANO - Francesco Acerbi pronto a diventare papà per la seconda volta. La compagna Claudia, sui social, ha scritto un dolcissimo messaggio sulla sua nuova gravidanza a pochi giorni dal parto: “Amore mio tra poco sarai insieme a noi. Conoscerai la tua famiglia. La tua sorellina Vittoria, che in tutti questi mesi era convinta tu fossi dentro la sua pancia, ti sta aspettando. Non ci è chiaro se vorrà abbracciarti o picchiarti inizialmente (ride, ndr), ma sono certa che in pochissimo tempo sarete l’una la ricchezza più grande dell’altra. Il tuo papà ansioso ti misurerà la febbre tre volte al giorno e quando dormirai verrà a controllare se respiri e diventerai la sua ragione di vita insieme a tua sorella”. Vittoria, la primogenita, è nata quando Acerbi giocava ancora alla Lazio. A Milano continua la sua vita da giocatore dell’Inter, in questa sessione di mercato è stato riscattato a titolo definitivo dai nerazzurri. La sintonia in famiglia va a gonfie vele. “Amore mio”, commenta il difensore sotto il post della sua Claudia. Acerbi pronto a diventare ancora papà.