La moviola di Cagliari-Inter

Mentre Fabbri, al minuto 27 del secondo tempo, fa segno che non c’è nessun fallo, c’è tutto il Cagliari che protesta per l’intervento di Bastoni e Cuadrado su Luvumbo. Le immagini confermano che la decisione del direttore di gara , che era vicino all’azione, è quella giusta: i due giocatori nerazzurri riescono a fermarsi prima di andare a contatto con l’avversario, ed è il giocatore dei rossoblù ad allargare la gamba colpendo quella di Bastoni, già ferma. Non c’è calcio di rigore ed il gioco viene fatto proseguire.

Mkhitaryan ok, manca un giallo a Lautaro

A livello disciplinare Fabbri ammonisce giustamente Mkhitaryan al 36’ del secondo tempo per un fallo su Luvumbo, a sua volta ammonito per aver battibeccato prima con Lautaro Martinez, che avrebbe meritato il giallo a sua volta, poi con Bastoni.

Pavoletti-Calhanoglu, giusto non fischiare

Sul nascere dell’azione che porta alla rete dello 0-1 di Dumfries c’è un contatto tra Pavoletti e Calhanoglu, che arriva alle spalle dell’avversario. Fabbri lascia correre e la decisione è giusta. Dal Var arriva la conferma, ma, in ogni caso, non potrebbe essere altrimenti, perché la valutazione dell’intensità di un contatto spetta all’arbitro in campo. Regolare anche il gol dello 0-2 di Lautaro Martinez, anche in questo caso il Var Marini ha confermato dopo silent check.