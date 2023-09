Sommer: "L'Inter mi ha aspettato, c'è feeling"

MILANO - "Al Bayern per me è stata una nuova esperienza, ma ora sono all'Inter e sono il titolare, questo cambia molto": parola di Yann Sommer, portiere arrivato in nerazzurro in estate dopo una lunga trattativa, che ai microfoni di SRF ha tracciato un primo bilancio della sua nuova avventura italiana. "L'Inter mi ha aspettato e sento un buon feeling, la gente già mi conosceva dalle qualificazioni Mondiali - ha detto Sommer riferendosi ai rigori parati a Jorginho contro l'Italia -. Il preparatore Spinelli? Con lui il rapporto è molto buono e mi fa lavorare principalmente su forza, passi ed esplosività". La chiosa di Sommer è sulla città e la nuova lingua: "Mi trovo molto a mio agio in questo club, poi Milano è una città grande e ci aiuta anche la gente. L'italiano? Lo capisco parecchio, ma ho ancora difficoltà a parlarlo".