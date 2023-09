Arturo Vidal continua a far discutere. Dopo le dichiarazioni contro il Milan in Champions League , il centrocampista cileno ha detto la sua anche su Simone Inzaghi dell' Inter in diretta sul canale Twitch di Red Gol.

Inter, che bordata di Vidal contro Inzaghi

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato così del ritorno del suo compagno di nazionale all'Inter: "Se Sanchez si rimetterà in forma all'Inter? No, con Inzaghi sicuramente no. Se però Alexis sta bene deve giocare sempre perché è molto bravo".