Inter, Dimarco mette ko l'Empoli: la dedica è speciale

"Non è stata una partita facile ma siamo contenti di aver portato a casa la vittoria. Abbiamo dato un ottimo segnale al campionato. Se si vuole lottare per qualcosa bisogna vincere con le piccole". Lo ha riferito ai microfoni di Dazn, Federico Dimarco, autore del gol decisivo dell'Inter nel match con l'Empoli vinto per 1-0.