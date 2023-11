Inter, Marotta ha rinnovato fino al 2027

MILANO - Importante notizia in casa Inter: Giuseppe Marotta ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2027. La comunicazione, arrivata direttamente dal presidente Steven Zhang, in collegamento online dalla Cina in occasione del Cda nerazzurro, segna la continuità del progetto tecnico del club vice-campione d'Europa: attesi anche i rinnovi del direttore sportivo Piero Ausilio, e del suo vice, Dario Baccin. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.