Inzaghi: "La Juve ha un grande vantaggio, Cuadrado ci penalizza"

MILANO - "Contro la Juventus sicuramente sarà una partita molto importante ma non decisiva. Sappiamo che solo domani saremo al primo terzo di campionato, ci saranno tante partite dopo ma sappiamo tutti cosa significa Juventus-Inter per noi, per la nostra società e per i nostri tifosi". Lo ha detto il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus . "Firmerei per il pareggio? Non firmerei mai, non lo avrei mai fatto per nessuna gara a meno che non sia andata e ritorno. Noi andremo per fare la nostra partita consci che ci saranno delle difficoltà come nelle ultime trasferte. Senz'altro domani sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno. Si affrontano la prima contro la seconda, sappiamo cosa significa Juve-Inter, sarà una partita importante per entrambe le squadre. Due squadre che stanno facendo un ottimo percorso, ci saranno tanti duelli individuali e dovremo fare molto bene"

Qual è il grande vantaggio della Juve?

"Se mi aspettavo la Juve così vicina? Sì, chiaramente con un allenatore come Allegri vuole sempre vincere. Ha grandi ambizioni poi quest'anno ha più tempo per preparare le gare, è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è uno stimolo per farci migliorare. Ci sono dei momenti in cui dicono che l'Inter è la squadra da battere, altri in cui dicono che l'Inter si è indebolita rispetto allo scorso anno, ma lì dipende sempre dai risultati". Senza l'Europa, dichiara Simone Inzaghi, la Juventus ha più facilità di preparazione per il campionato, ma "Se farei cambio con Allegri? No, ma credo che anche loro non volessero non avere le coppe. Poi è un vantaggio perché abbiamo visto, tra le prime quattro del campionato, come sia tutta un'altra cosa preparare le partite di campionato senza coppe in mezzo"

Perché Cuadrado penalizza l'Inter?

"Noi cercheremo di fare il nostro calcio. Sappiamo di avere di fronte una squadra che sta facendo molto bene, che si difende ed è compatta ma ha anche grandi campioni che possono risolvere la partita. Dovremo avere grandissima concentrazione per tutti i 90 minuti perché è sempre difficile affrontare una squadra come la Juventus". Così Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Juve, nella quale "Sicuramente non ci saranno Bastoni e Pavard, Cuadrado e Sanchez valuteremo oggi. Sanchez è rientrato con una leggera distorsione alla caviglia, Cuadrado ha fatto il primo allenamento ieri completo, è un grandissimo giocatore che in questi 50 giorni ha avuto un problema al tendine che mai aveva avuto prima in carriera e che ci ha penalizzati perché è un giocatore he per noi puiò essere una grandissima risorsa. Come ho trovato i nazionali? Li ho trovati abbastanza bene. Di norma le soste di provano fisicamente e mentalmente, ma li ho trovati bene e gli azzurri contenti della qualificazione agli Europei".