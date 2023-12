Thuram: "Inter scelta giusta per me. Lautaro? Uno dei migliori al mondo"

Marcus Thuram ha conquistato l ' Inter a suon di gol. L'attaccante nerazzurro, acquistato in estate, sta diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi e, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato del presente ma anche di quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro.

Thuram: "Inter grande squadra, vivo un bel momento"

Sicuramente un inizio di stagione molto positivo di cui Thuram ha così parlato tornando anche a quando ha scelto di dire sì ai nerazzurri: "È un bel momento, è una nuova esperienza, di scoperta di una nuova squadra, di un nuovo campionato e di una nuova città. Avevo già parlato con Piero (Ausilio, ndr) due anni fa prima di farmi male: mi aveva visto come attaccante centrale e questo mi aveva fatto pensare che l'Inter per me era la migliore scelta. Pressione per aver scelto l'Inter, che ha avuto tanti grandi attaccanti? Per il mio cognome ce l'ho da quando ero piccolo, non è cambiato niente. Sapevo che arrivavo in una grande squadra, con gli attaccanti più forti al mondo, è stata una motivazione in più".

"Il gol contro il Milan mi ha reso orgoglioso"

Sugli obiettivi del 2024 e la corsa scudetto: "Scudetto, Champions, o Europeo con la Francia? Se lo dico non si realizza ma io ho scelto. Se il campionato sarà una lotta a due tra Inter e Juve? No, non giochiamo contro la Juve ogni weekend (ride, ndr). È una lotta tra tutte le squadre che fanno bene e a fine campionato vedremo. Il gol contro il Milan, è stato un bel gol ed è quello che mi ha reso più orgoglioso. Mi è rimasto il boato, quando penso al gol non penso alla palla, al tiro ma solo al rumore che ho sentito quando ho fatto gol".

Thuram: "Henry, Adriano e Ronaldo i miei idoli"

La chiosa è invece sul suo compagno di reparto Lautaro Martinez e sui suoi idoli: "Lautaro Martinez è un campione, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Ogni giocatore che gioca con lui può trovare l'intesa facilmente. Come idoli ho avuto Henry, Adriano, anche Ronaldo. Tanti idoli che avevano una cosa in particolare cioè saltare l'uomo e fare gol", ha concluso l'attaccante dell'Inter.