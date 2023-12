Lautaro Martinez: "Finale di Champions? Ho giocato con le infiltrazioni"

MILANO - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e della nazionale argentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Star + parlando, tra l'altro, della sofferenza vissuta dopo il Mondiale vinto in Qatar. "I primi mesi di campionato li ho giocati con dei problemi alla caviglia ma non potevo fermarmi, anche Lukaku e Correa erano out. Ho giocato prendendo pastiglie e facendo infiltrazioni, ho preso medicine per poter giocare fino alla finale di Champions". E ancora: "Il dolore non mi permetteva di allenarmi e calciare con il collo del piede" ha spiegato Lautaro, che ha aggiunto come abbia "passato un brutto periodo e mi sono chiuso in me stesso, ma la mia famiglia è venuta spesso e mi è stata vicino e mi ha dato affetto e felicità. Ho provato a superare quei momenti con mia moglie e mia figlia". La chiosa dei Lautaro è sui rigori nella finale del Mondiale in Qatar: "Scaloni ha comunicato l'ordine dei rigori ed io ero quinto come con l'Olanda, ma quando Martinez ha parato un rigore ho chiesto a Montiel di lasciarmi il quarto rigore, anche se mi ha detto di no. Speravo in suo errore così avrei tirato io il quinto (ride, ndr), ma se fosse toccato a me avrei sicuramente tirato in alto visto che Lloris non si tuffa da quella parte. L'avevo già deciso".