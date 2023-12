Inzaghi: "Inter, vorrei aprire un ciclo. Champions? Obiettivo primo posto"

MILANO - "La partita sarà molto difficile, contro un avversario di qualità che in questi anni non cambia se giocano in casa o fuori. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, ci vorrà un'Inter importante per fare risultato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro la Real Sociedad. "Sarà importantissima la fase di possesso e non possesso, dovremo essere bravi in entrambe le fasi - ha aggiunto -. Loro ti vengono a pressare, giocano, hanno grandissima tecnica e hanno principi dello stesso allenatore da anni".