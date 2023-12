Inter-Atletico Madrid, ottavi Champions: quando si gioca? Date andata e ritorno, dove vederla in tv

NYON (Svizzera) - L'urna di Nyon regala un accoppiamento alla portata per l'Inter di Simone Inzaghi che trova l' Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone . Gli spagnoli nella fase a gironi erano nello stesso raggruppamento della Lazio.

Inter-Atletico Madrid, quando si gioca

Ancora da definire il calendario della Champions League: nel pomeriggio i dirigenti dell'Uefa definiranno il programma degli ottavi di finale: le partite di andata sono state calendarizzate per il 13-14 febbraio oppure il 20-21 febbraio, le sfide di ritorno sono in programma il 5-6 marzo oppure il 12-13 marzo 2024. L'Inter giocherà la prima partita degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid al Meazza, mentre affronterà la sfida di ritorno in trasferta al Metropolitano.

Inter-Atletico Madrid, come vederla in tv o streaming

La sfida degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid sarà visibile in diretta su Sky Sport