L'Inter è campione d'inverno: Frattesi e l'errore di Henry mandano ko il Verona

MILANO - L'Inter si laurea campione d'inverno in una gara incredibile contro il Verona. A San Siro succede di tutto con la squadra di Inzaghi che parte benissimo con la rete di Lautaro Martinez ma che poi nella ripresa si fa raggiungere dal gol di Henry. Tutto succede però nel finale: i nerazzurri tornano in vantaggio con il gol di Frattesi, ampiamente contestato dall'Hellas per il contatto Bastoni-Duda, e quando la gara sembrava finita Fabbri assegna un rigore alla squadra di Baroni. Sul dischetto si presenta nuovamente Herny che questa volta sbaglia e regala la vittoria ai nerazzurri.