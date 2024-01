Vidal e il clamoroso consiglio a Sanchez: "Vattene dall'Inter!"

Alexis Sanchez non sta trovando molto spazio all'Inter. L'attaccante cileno è sceso in campo col contagocce e i numeri lo dimostrano. Fino a questo momento, Sanchez ha maturato 8 presenze in Serie A, di cui soltanto una da titolare. In Champions League le cose vanno meglio, considerato che è sceso sempre in campo nella fase a gironi, con Inzaghi che l'ha inserito 4 volte nell'undici titolare. La situazione che sta vivendo Sanchez all'Inter non è affatto accettata da Arturo Vidal, il quale si è rivolto direttamente al connazionale con una dura polemica su Twitch.