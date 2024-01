Lukaku, "sgarbo" a Inzaghi: ecco chi ha votato al premio Best Fifa

Fifa The Best, Lukaku snobba Inzaghi

I premi Fifa vengono assegnati tramite i voti di giornalisti, ct e capitani delle varie nazionali. Lukaku ha quindi potuto votare in quanto rappresentante del Belgio. La sua preferenza non è però stata per l'ex allenatore Inzaghi, con l'attaccante che si è espresso così: primo posto per Guardiola, secondo per Xavi e terzo per Spalletti. Un voto forse influenzato dalle tante panchine in favore di Dzeko nella scorsa stagione all'Inter.