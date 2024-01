Acerbi ricorda il tumore: "Come sto e cosa è importante fare"

Intervistato da Vanity Fair, Francesco Acerbi ha raccontato la propria lotta contro il tumore in qualità di ambassador AIRC. Toccanti e significative le parole del difensore dell'Inter che ha messo in risalto l'importanza della ricerca e della prevenzione: "Sono stato operato dopo pochi giorni al San Raffaele di Milano, ma dopo qualche mese si è ripresentato, con una recidiva. La prima volta rimasi scioccato, non sapevo come reagire. Ero anche molto giovane, avevo solo 25 anni. Ma poi, parlando con i medici che mi tranquillizzarono, dicendomi che si sarebbe risolto tutto, la affrontai con molta serenità. La paura ha fatto subito spazio alla fiducia. Ero davvero in buone mani ed è stato talmente rapido come decorso che ho avuto anche poco tempo per elaborare il tutto".