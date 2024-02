Inter, Acerbi preoccupa Inzaghi: l'esito degli esami strumentali

Inter, come sta Acerbi? Il comunicato

Attraverso una nota, l'Inter ha informato che "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Al momento non si conoscono i tempi di recupero, ma Inzaghi spera di poter utilizzare Acerbi per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il prossimo 20 febbraio. In alternativa, il tecnico è pronto a scegliere De Vrij.