Atletico, Simeone e il problema calendario prima dell'Inter: cosa è successo

Il Barcellona affronterà il Maiorca venerdì 8 marzo . La Liga ha annunciato le date e gli orari delle gare del ventottesimo turno di campionato. La squadra di Xavi giocherà in anticipo dato che il martedì successivo, il 12 marzo, affronterà il Napoli in casa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara d'andata è prevista mercoledì prossimo al Maradona.

Cosa aveva detto Simeone? La polemica

Per le gare d'andata, invece, giocherà di sabato l'Atletico Madrid, che il 20 febbraio sfiderà l'Inter. Nonostante giochi di martedì, l'Atletico non potrà godere di un giorno in più di riposo come accadrà per il Barcellona. Nei giorni scorsi Simeone si era lamentato proprio di questo anche in virtù del fatto che l'Inter, invece, giocherà venerdì contro la Salernitana.