Inzaghi: "Vogliamo la finale. Io il Simeone dell'Inter? Difficile..."

È la vigilia del match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid . In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato l'importante sfida in programma allo stadio Meazza per gli ottavi di finale: " Vogliamo arrivare in finale , ma ci sono altre squadre da superare. Domani sarà complicata, ma ce la giocheremo alla grande. Ci sarà una grandissima atmosfera".

Inzaghi ritrova Simeone: "Sarà un piacere"

Inzaghi potrà riabbracciare Simeone. I due hanno condiviso l'esperienza da calciatori alla Lazio: "Sarà un piacere ritrovarlo, è stato un grandissimo compagno di squadra, abbiamo vinto insieme a Roma quando giocavamo nella Lazio, lui poi ha chiuso la carriera con l'Atletico ma siamo sempre rimasti in contatto, non ci siamo mai persi di vista, già in campo si capiva che sarebbe diventato un grandissimo allenatore". Inzaghi ha poi proseguito: "È difficile prevedere che squadra avremo di fronte, ho visto le ultime gare dell'Atletico, hanno cambiato molto, con il Las Palmas sono stati molto aggressivi, con il Real in Supercoppa non hanno avuto lo stesso atteggiamento, in generale è una squadra che palleggia molto di più rispetto agli anni precedenti, hanno grandissima tecnica e qualità. Affrontiamo una grande squadra, con un allenatore che oltre a dare una grandissima mentalità, ha costruito un gruppo di qualità e che gioca bene a calcio. Io il Simeone dell'Inter? È difficile, i giudizi cambiano velocemente. Bisogna lavorare".

Inzaghi: "Dobbiamo rimanere concentrati"

Il tecnico nerazzurro ha parlato anche del cammino in campionato: "Venti giorni fa eravamo a -1, mentre ora siamo a +9. Sappiamo che in venti giorni può cambiare tutto, Dobbiamo rimanere concentratissimi, pensare partita dopo partita sperando di avere meno infortuni possibile. I ragazzi lavorano bene, i giocatori mi hanno dato sempre grandissima disponibilità".