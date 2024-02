Inter, Calhanoglu: "I miei gol unici. Sono tra i primi cinque registi al mondo"

Hakan Calhanoglu ribadisce di avere stima in se stesso, è felice della propria stagione, della sua crescita, e lo spiega a Dazn: " Mesi fa ho affermato di essere tra i primi 5 registi al mondo e nessuno mi ha creduto. Ma io credo in me stesso, conosco le mie qualitè e non ho paura di nessuno". Parla così il centrocampista dell' Inter nello speciale "Calha si gira": " Quei gol che segno, nessuno li fa . Non faccio gol da un metro, ma da lontano, magari su punizione, faccio cose difficili".

Da Dimarco a Pirlo: parla Calhanoglu

Dopo il derby sui social è diventato virale un suo lancio panoramico per Dimarco. Calhanoglu lo commenta così: "Non mi piace giocare sempre il pallone all'indietro, preferisco verticalizzare subito, giocare veloce e cercare di sfruttare gli spazi. Abbiamo giocatori che attaccano la profonditè e in questa circostanza ho subito visto Dimarco, anche prima che la palla mi arrivasse. Sono azioni che proviamo in allenamento". Idoli, il turco, ne ha. Uno in particolare: Pirlo. "Mi piaceva il modo in cui giocava, il suo atteggiamento tranquillo in campo. Non sentiva lo stress, ricordo il cucchiaio su Hart a Euro2012. Il numero uno".