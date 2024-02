San Siro, Inter e Milan potranno giocare durante i lavori: l'annuncio

Inter e Milan potranno continuare a giocare allo stadio Meazza anche durante gli eventuali lavori di ristrutturazione dello storico impianto di San Siro. Ad annunciarlo è stato il direttore generale di WeBuild, la società che si sta occupando dello studio di fattibilità della riqualificazione, Massimo Ferrari , in un'intervista al TgSport della Rai: "Si lavorerebbe in estate, da giugno ad agosto, al massimo chiedendo di spostare una partita , l'ultima o la prima, se necessario".

San Siro, le ultime sulla ristrutturazione

Gli interventi riguarderebbero anche l'area vip: "Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela vip e sugli sponsor, sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori, o in prossimità dello stadio. Ci sono varie soluzioni, utilizzare quella, utilizzare quella in parte e un'altra parte svilupparla all'esterno, svilupparla solo all'esterno con un accesso preferenziale al campo".