Inzaghi entusiasta: "Ottimi segnali. Futuro? Sto benissimo qui"

Inzaghi sul futuro: "Sto benissimo qui"

"Futuro? Mi trovo benissimo qua. Mi trovo benissimo con la società, con i tifosi e con la squadra. Abbiamo tre mesi da concentrazione folle, parlare di altro non mi interessa e non interessa neanche alla società. Frattesi? Ho voluto accertarmi delle sue condizioni. È in un ottimo momento e ci sta dando grandissime soddisfazioni. Sta facendo molto bene, sarebbe un peccato se si dovesse fermare. Bastoni? Con me avrà sbagliato una partita su 125. È un giocatore di un'intelligenza e tecnica mostruosa, innamorato dell'Inter. Mi dispiace si sia fatto ammonire, lunedì ci mancherà. Si riposerà e sarà pronto per la prossima". Infine sullo Scudetto scherza: "Titoli ce ne sono pochi in questo momento, speriamo che ce ne siano. Bisogna continuare e andare avanti in ottica Genoa".