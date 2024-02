Scudetto Inter, c'è la data. Quanti punti mancano e quando può vincere: i calcoli

Come per il Napoli un anno fa, anche per l' Inter a febbraio già si comincia a giocare col calendario per scoprire quando la squadra di Inzaghi potrà festeggiare aritmeticamente la vittoria dello scudetto. I tifosi sono autorizzati a farlo dopo il successo per 4-0 contro l'Atalanta e il primo posto blindato a dodici punti di vantaggio sulla Juventus seconda a tredici giornate dalla fine.