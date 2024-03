Inter vicina allo scudetto: la data possibile e quanti punti mancano

Scudetto Inter: il giorno del titolo

L’Inter ha bisogno di altri 15 punti. Se l'attuale divario (16 lunghezze) dovesse restare tale, allora lo scudetto potrebbe arrivare alla trentatreesima giornata, quando i nerazzurri affronteranno il Milan in casa nel derby weekend del 21 aprile. Chiaramente la data può cambiare in base ai prossimi risultati di Inter e Juventus, prima e seconda della classifica del massimo campionato. Se i rossoneri vincessero tutte le gare da qui alla fine arriverebbero a 89 punti, i bianconeri al massimo a 88 punti. Al'Inter quindi basta raggiungere quota 90 punti per avere l'aritmetica certezza del titolo. Inoltre, anche se gli scontri diretti sorridono a Inzaghi (andata e ritorno contro la Juve, andata con ritorno da giocare contro il Milan) ,se si dovesse arrivare pari punti va in scena la sfida decisiva per lo scudetto.

Scudetto, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

In caso di parità di punti tra le prime due, scudetto assegnato tramite spareggio con gara secca sul campo della squadra meglio posizionata per la classifica avulsa (eventuali rigori, senza supplementari).