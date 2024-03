Inter, infortuni Arnautovic e Carlos Augusto: l'esito degli esami

Nella settimana della Champions League, col ritorno contro l'Atletico Madrid per un posto ai quarti di finale, l'autore del gol della partita d'andata, Marko Arnautovic, si ferma di nuovo. Non è l'unico in casa Inter dopo la gara vinta sabato contro il Bologna. Il centravanti e Carlos Augusto , infatti, si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali , presso l'Humanitas di Rozzano.

Per Inzaghi problemi in vista dell'Atletico Madrid

Entrambi salteranno l'Atletico Madrid. L'Inter scrive sul proprio sito ufficiale: "Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per il brasiliano". Per i due condizioni e tempi di recupero da valutare nei prossimi giorni, più lungo sarà lo stop di Arnautovic che ancora una volta è costretto a fermarsi in stagione.