Inzaghi conferenza stampa prima di Atletico Madrid-Inter: rivivi la diretta

Giornata di vigilia per l' Inter di Simone Inzaghi , pronta ad affrontare l' Atletico Madrid del Cholo Simeone al "Civitas Metropolitano", in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League . Si riparte dall'1-0 di San Siro, targato Arnautovic. Inzaghi protagonista della consueta conferenza stampa pre partita : rileggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei nerazzurri.

Inzaghi in conferenza stampa: "Sanchez? Devo fargli i complimenti"

Inzaghi è tornato anche sulle ultime prestazioni di Alexis Sanchez, giocatore ritrovato: "Bisogna fare i complimenti a lui, perché è arrivato senza aver fatto preparazione, si è inserito nel migliore dei modi, è benvoluto da tutti, è un giocatore di cui conosciamo le qualità tecniche e i gol che ha fatto. Ha avuto un comportamento esemplare, nonostante Thuram e Lautaro abbiano fatto una grandissima stagione, lui e Arnautovic sono stati fondamentali".

Inzaghi in conferenza stampa: "In casa l'Atletico si trasforma"

Partita difficilissima in un catino infuocato: "L'Atletico qui in casa si trasforma, - ha ribadito Inzaghi in conferenza - è un dato di fatto. In Liga sarebbe al primo posto se giocasse solo in casa: su 14 partite 13 vittorie e un pareggio. Penso che nelle ultime 29 abbia perso solo con l'Athletic: io la vidi in TV e non meritava di perdere. Sappiamo tutti cosa è l'Atletico, che grande allenatore è il Cholo che è un amico ed è stato un grandissimo compagno di squadra. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che il Metropolitano per l'Atletico è un punto di riferimento, sapendo che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo".

Inzaghi in conferenza stampa: "Dimarco importantissimo"

Simone Inzaghi ha parlato anche del ruolo di Federico Dimarco nello spogliatoio nerazzurro: "Per quanto riguarda Federico, credo sia un vanto per tutta la società Inter. Dalla Primavera alla miglior formazione Champions, spero che in futuro ci siano tanti Dimarco. Si è guadagnato lo spazio in campo, ha lavorato tantissimo per migliorarsi ed essere titolare fisso sia nell'Inter che in Nazionale. Gli vanno fatti i complimenti. Nello spogliatoio, al di là di avere giocatori nati e cresciuti nell'Inter, ho la possibilità di avere un blocco da tanti anni all'Inter: penso a Barella, Lautaro, Darmian, Bastoni. Sanno cosa è lo spirito Inter ed è molto importante. Inserire 12-13 giocatori non era semplice, però chiaramente ci è stato un aiuto da parte dei cosiddetti vecchi".

Inzaghi in conferenza stampa: "Il modulo dell'Atletico? Giocano come noi"

Resta un'incognita il sistema di gioco dell'Atletico Madrid. Così Inzaghi: "Non so cosa farà Simeone, io so che l'Atletico gioca con lo stesso nostro sistema: a volte ha cambiato, è passato 4-4-2, ma non penso che i moduli facciano la differenza. Quella la farà l'interpretazione dei giocatori, io ho la fortuna di avere un grande gruppo e domani sera siamo qui per fare una partita importante".

Inzaghi in conferenza stampa: "Formazione? Diversi ballottaggi"

Dubbi di formazione da sciogliere per Simone Inzaghi: "Ho diversi ballottaggi di formazione, perché Acerbi è rientrato sabato a Bologna, De Vrij ha fatto tantissime partite una meglio dell'altra. Ho Frattesi che è tornato nel migliore dei modi, posso decidere di far riposare inizialmente una mezzala. In questo momento anche a destra ho Dumfries e Darmian che stanno bene, l'unica mia preoccupazione è non avere qualche indisponibile che, guardando alla partita d'andata, penso a Carlos e Arnautovic, sono stati fondamentali quando sono entrati. Purtroppo hanno avuto qualche problema a Bologna e non ci saranno domani. Ci avrebbero dato soluzioni in più".

Inzaghi in conferenza stampa:

Simone Inzaghi, in conferenza, ha poi aggiunto: "Conosciamo la storia dell'Inter, il 2010 è stato un anno grandioso. Noi stiamo facendo il nostro percorso, l'anno scorso abbiamo ottenuto la meravigliosa finale di Istanbul che ci siamo giocati con grandissimo orgoglio e quest'anno vogliamo fare il nostro cammino. Lasciamo da parte il campionato e ragioniamo partita dopo partita, in questi due giorni e mezzo abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi".

Inzaghi in conferenza stampa: "Minimo vantaggio, sarà complicata"

Protagonista della conferenza stampa al "Civitas Metropolitano", Simone Inzaghi ha presentato così la sfida di domani con l'Atletico Madrid: "Io guardo il percorso di questi tre anni e guardo la squadra già dal primo anno cosa è riuscita a fare nelle coppe, dove abbiamo superato un ottimo girone dopo tanti anni, giocando contro Real Madrid e Liverpool due grandi gare. È un percorso di tre anni, nel quale la squadra è sempre riuscita a passare il turno, cosa non scontata negli ultimi dieci anni qui all'Inter. Il percorso è molto più lungo, per quanto riguarda domani sappiamo che sarà complicata, contro un avversario di assoluto valore che in casa propria si trasforma. Sappiamo di avere un minimo vantaggio che ci portiamo da Milano, ma cercheremo di fare la nostra gara".

Inzaghi a Sky: "Champions desiderio di tutti"

Ai microfoni di Sky, Simone Inzaghi ha cullato il sogno Champions: "È chiaro che è il desiderio di tutti arrivare in fondo ad una competizione come la Champions. Siamo al terzo anno consecutivo agli ottavi, non era scontato. Con la qualificazione agli ottavi, abbiamo raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione al Mondiale per Club. Domani sarà una battaglia sportiva contro un grandissimo allenatore".

Inzaghi a Sky: "Noi vogliamo andare avanti, Atletico fortissimo"

Prima della conferenza stampa, posticipata di qualche minuto, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per noi domani sarà una partita difficilissima, su un campo dove l'Atletico ha giocato 14 partite in campionato, vincendone 13 e pareggiandone una. Noi vogliamo andare avanti nel nostro cammino. Sappiamo che abbiamo un piccolo vantaggio dopo l'andata, ma cercheremo di fare la nostra partita, senza pensare alla gara di San Siro. L'Atletico è una squadra fortissima e in casa dà sempre qualcosa in più".

Dimarco in conferenza stampa: "C'è voglia di arrivare in fondo"

Dimarco vuole ripetere il percorso della passata stagione: "La voglia c'è sicuramente di arrivare in fondo, quello che succede in campionato resta in Italia e domani affrontiamo una squadra fortissima".

Dimarco in conferenza stampa: "Conosciamo la loro forza"

Via alla conferenza stampa di Federico Dimarco, che ha parlato subito dell'avversario di domani: "Sappiamo la forza dell'Atletico Madrid, è una squadra forte di cui conosciamo la storia in Champions. Andremo in campo per fare la nostra partita, come accaduto all'andata. Sarà difficile, come sempre in Champions. Abbiamo un vantaggio minimo".

Dimarco a Sky: "Dobbiamo rimanere compatti"

Federico Dimarco, ai microfoni di Sky Sport, ha poi aggiunto: "Conosciamo l'ambiente del Metropolitano, abbiamo giocato in tanti stadi importanti anche lo scorso anno. Come noi abbiamo avuto San Siro all'andata, loro avranno il Metropolitano al ritorno. Dovremo rimanere compatti".

Dimarco a Sky: "Non pensiamo al vantaggio"

Così Federico Dimarco a Sky Sport: "Il risultato dell'andata è minimo, quindi non dobbiamo pensare a nessun vantaggio. Domani, dobbiamo andare in campo con la nostra solita mentalità, facendo la nostra solita partita".

Federico Dimarco e Simone Inzaghi sono in procinto di presentare la sfida Atletico Madrid-Inter, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Atletico-Inter, Federico Dimarco in conferenza stampa con Inzaghi

Sarà l'esterno mancino nerazzurro a parlare alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, prima di mister Simone Inzaghi.

Atletico-Inter, due ballottaggi per Inzaghi

Pochi dubbi per Simone Inzaghi in vista del calcio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, previsto per domani alle ore 21: De Vrij leggermente favorito su Acerbi, mentre Dumfries dovrebbe vincere il ballottaggio con Darmian.

Atletico-Inter, Simeone recupera Griezmann

Buone notizie per il Cholo Simeone in vista della sfida con l'Inter: Antoine Griezmann è pienamente recuperato e si è allenato regolarmente alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League.

Compagnoni (Sky): "Inzaghi più rivoluzionario di Guardiola"

In diretta su Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sul metodo Inzaghi, paragonandolo addirittura alla rivoluzione di Guardiola ai tempi del Barcellona: "Il 3-5-2 di Inzaghi è qualcosa che non si è mai visto. Il 3-5-2 di Inzaghi è ancora più rivoluzionario di quanto fatto da Guardiola. Attaccano tutti e non sono mai scoperti".

Atletico-Inter, le ultime sulle scelte di Inzaghi

Queste le ultime di formazione da Madrid, con l'Inter che si disporrà in campo con il collaudato 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Atletico-Inter, non ci sarà il match winner dell'andata

Al "Civitas Metropolitano", non ci sarà l'infortunato Marko Arnautovic, che ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il match winner dell'andata si rivedrà dopo la sosta dedicata alle nazionali.

Simeone incorona l'Inter alla vigilia

L'allenatore dell'Atletico Madrid, a poco più di 24 ore dal ritorno degli ottavi di Champions, ha speso parole al miele per l'Inter in conferenza stampa (Leggi Qui).

Atletico-Inter, a breve la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Grande curiosità per le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, attese per le ore 19 di oggi. Il tecnico nerazzurro parlerà direttamente dalla sala conferenze del "Civitas Metropolitano", in vista del secondo round del doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League.

