Caso Acerbi-Juan Jesus, il Giudice sportivo non decide: cosa succede ora

Acerbi, cosa rischia il difensore dell'Inter

In base all'analisi condotta dalla Procura poi il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea deciderà come muoversi con due ipotesi principali: nulla, se la versione fornita da Juan Jesus non troverà riscontri (o venisse modificata nella sua ricostruzione) oppure saranno 10 giornate, minimo edittale per espressioni di questo tipo.