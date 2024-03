Inter, l'annuncio di Calhanoglu sul suo futuro

Hakan Calhanoglu si vede all'Inter anche in futuro: "Resto? Certo". Poche parole, sintetiche, per annunciare la sua permanenza in nerazzurro. Il suo contratto, d'altronde, scade nel 2027. Il regista di Inzaghi ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta contro l'Ungheria in nazionale. Oltre a parlare di futuro, Calhanoglu si è soffermato anche su questa stagione: " Scudetto? Manca poco ma mancano altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito".

Calhanoglu elogia il talento della Juventus

Il centrocampista dell'Inter, undici gol in questa stagione di cui nove in campionato, ha commentato anche la possibilità di festeggiare il tricolore in occasione del derby contro il Milan: "Vediamo, sono calmo, come tutta la squadra e pensiamo solo a noi stessi". Su Yildiz, giovane talento della Juventus, suo connazionale: "Sta crescendo, come altri 2-3 elementi giovani che abbiamo in squadra".