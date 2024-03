Inter, la frecciatina di Sanchez a Inzaghi: “Difficile essere in forma giocando poco”

Alexis Sanchez ha giocato per ottantadue minuti nell'amichevole vinta dal Cile per 3-0 contro l'Albania e giocata allo stadio Tardini di Parma. Al termine della gara, però, l'attaccante dell'Inter ha lanciato una piccola frecciatina a Simone Inzaghi per il minutaggio avuto in questa stagione (solo 841' minuti giocati in nerazzurro).