Lautaro, che bordata a Costacurta: le parole scatenano una bufera sui social

Lautaro risponde a Costacurta

Queste le sue parole ai microfoni di TyC Sports: "Credo che Costacurta abbia detto che incido poco nelle partite importanti e non è vero. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club... Quello non l'ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma moltissime partite...".

Lautaro, le parole sulle Olimpiadi

L'argentino ha poi parlato della possibilità di andare alle Olimpiadi: "Se Mascherano vorrà contare su di me, sarò a disposizione. Se rieceverò la chiamata faò del mio meglio. Lavoro per indossare questa maglia ed essere in Nazionale è un privilegio".

Lautaro e l'Inter: il rapporto speciale con i tifosi

Lautaro ha poi parlato del periodo in nerazzurro e del rapporto con i tifosi: "Sto vivendo momenti molto belli nell'Inter. Non immaginavo mai di giocare con loro che hanno una storia così importante con gli argentini. Però ho la possibilità di giocare lì da 6 anni, di battere record e di entrare nella storia del club. Con il lavoro giorno per giorno voglio continuare su questa strada per dare gioia ai tifosi nerazzurri. Dal primo momento che sono arrivato mi hanno sostenuto in una maniera incredibile".