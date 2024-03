Lady Acerbi al veleno dopo la sentenza sul caso Juan Jesus: il duro messaggio

MILANO - "Adesso sciacquatevi la bocca". Lady Acerbi ha commentato così sui social la sentenza del Giudice Sprotivo che ha assolto il difensore dell'Inter sul caso Juan Jesus . Claudia Scarpari non le ha mandate a dire e ha usato parole dure per difendere il compagno che era stato accusato di razzismo. Acerbi, del resto, rischiava anche 10 giornate di squalifica e di macchiare la sua carriera. Lady Acerbi probabilmente ha scaricato un po' di tensione sfogandosi apertamente sui social.

Lady Acerbi conto gli haters

"Cin Cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A che ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno". L'ha scritto in una storia su Instagram Claudia Scarpari allegando una sua foto con in mano un calice di vino bianco.