Inter, c'è un modo in cui può perdere il campionato: il calcolo diventa virale

Si chiama Andrea “En3rix” Pirrera e fa lo youtuber. Sui social ha pubblicato una lavagna con le prossime partite di Milan e Inter pronosticando i prossimi risultati (3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta). Ne viene fuori un modo in cui l'Inter può perdere il campionato, con il titolo ai rossoneri di Pioli, davanti di un punto a fine stagione in classifica. Il post è diventato virale anche perché era accompagnato da queste parole: "Chiamatelo sogno, chiamatela follia. Non è nelle stelle che è segnato il nostro futuro, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. VIVA EL FUTBOL".