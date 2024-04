L'Inter doma l'Empoli al Meazza: decidono Dimarco e Sanchez

Una fiammata di Federico Dimarco al sesto minuto di gioco e un tap-in di Alexis Sanchez decidono Inter-Empoli , ultimo match della trentesima giornata di Serie A. L'esterno ex Verona ha eguagliato il suo numero di reti (6) in una singola stagione mentre il cileno, da subentato, ha trovato la sua quarta marcatura con la maglia nerazzurra dirante quest'annata.

Inter-Empoli, la squadra Inzaghi consolida il primo posto

Il 2-0 del Meazza porta così la squadra di Simone Inzaghi a 79 punti, a +14 dai cugini del Milan in seconda posizione e sempre più vicina allo scudetto. Dall'altra parte l'Empoli, che non ha comunque sfigurato, resta a 25 punti in piena lotta per non retrocedere. I toscani, infatti, sono al terzultimo posto a pari punti con il Frosinone.