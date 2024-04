Inter, la moglie di Lautaro Martinez: “Non parlo italiano? Vi spiego il perché”

MILANO - Agustina Gandolfo e il rapporto particolare con l’italiano. La moglie di Lautaro Martinez, sui social, spiega il motivo per cui non usa la lingua del Bel Paese nei suoi contenuti virtuali: “Certo che parlo italiano. Non faccio storie su Instagram in italiano perché la maggior parte del mio pubblico parla spagnolo e faccio fatica a tradurre tutto. E comunque lo spagnolo è una lingua bellissima, vi serve per imparare (ride, ndr). Ma prometto che parlerà anche in italiano”. Agustina è argentina ma con padre siciliano. Le sue origini sono italiane e conosce bene la lingua. Solo su Instagram ha 1,5 milioni di follower, la maggior parte spagnoli. Ma ci sono anche tanti tifosi dell’Inter sempre vogliosi di seguire la vita privata di Lautaro, bomber e sempre più idolo del popolo nerazzurro.