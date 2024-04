Inter, Calhanoglu punge i tifosi del Milan sui social: il post dopo lo Scudetto

MILANO - 'La vendetta è un piatto che si serve freddo' era il titolo di un vecchio film western e in un ideale remake calcistico Hakan Calhanoglu si candida a un ruolo da protagonista. Lo scudetto della seconda stella vinto dalla sua Inter superando il Milan nel derby ha infatti un sapore speciale per lui, che in nerazzurro è sbarcato a parametro zero nell'estate del 2021 dopo essersi liberato proprio dai rossoneri .

Calhanoglu e il passato al Milan

Una scelta, quella del 30enne centrocampista turco, che lo ha fatto diventare il bersaglio dei tifosi milanisti ai quali il 'tradimento' del loro ex beniamino non è mai andato giù. E se il Tricolore vinto dal Milan alla prima stagione senza Calhanoglu aveva momentaneamente appagato la voglia di rivalsa del popolo rossonero nei suoi confronti, due anni dopo è il regista nerazzurro a prendersi la rivincita, da lui stesso celebrata sui social.

Scudetto Inter, la rivincita di Calhanoglu

Dopo la conquista del 20° scudetto dell'Inter infatti Calhanoglu ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine significativa, in cui lo si vede alzare il titolo del Tricolore con le cuffie alle orecchie (come a volersi isolare dai 'rumori' esterni), mentre alle sue spalle ci sono il Duomo e alcuni cartelli esibiti da una folla inferocita e in cui si leggono offese come "clown" o "traditore". Tutti epiteti con qui i tifosi del Milan avevano apostrofato il turco dopo il suo passaggio sull'altra sponda di Milano. Offese che evidentemente il regista di Simone Inzaghi non ha dimenticato: "Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora premiato. Forza Inter" le parole scritte sul post.