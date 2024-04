Thuram scherza con Zhang in diretta sui social: “Io e Calha meno di una pizza…”

MILANO - "Pres, io e Calhanoglu siamo costati zero euro, meno di una pizza. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo". È la particolare richiesta dell' attaccante francese dell' Inter , Marcus Thuram , che ha scherzato così con il presidente nerazzurro Steven Zhang dopo la vittoria del 20° scudetto interista nel corso di una diretta Instagram sul profilo di Hakan Calhanoglu .

Inter, Zhang scherza con Thuram: "Che errore entrare in live!"

Collegato dalla Cina, il patron dei neo campioni d'Italia ha risposto: "Lo sapevo che era un errore entrare in questa live. Ma non è vero, non siete costati zero euro perché c'è sempre qualcosa da pagare", il commento ironico di Zhang.