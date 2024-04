Perché sarà Zhang a fare il regalo più bello all'Inter Campione

" Continuiamo questo viaggio meraviglioso, perché la nostra realtà sia gloriosa tanto quanto i nostri sogni ". Ecco il passaggio più significativo del videomessaggio che Steven Zhang , 32 anni, presidente dell'Inter dal 26 ottobre 2018, il più giovane nei 116 anni del club, ha inviato dalla Cina ai neo campioni d'Italia , allineando il settimo titolo da lui vinto nella bacheca di Viale della Liberazione ed eguagliando il numero di successi di Angelo Moratti ( Massimo è lassù, a quota 16). Sono parole eloquenti, in calce ai calorosi ringraziamenti indirizzati ai "miei dirigenti, il mio staff, tutte le donne e gli uomini del club, senza di loro questo successo non si sarebbe mai potuto realizzare. Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone. Come ho già detto molte volte, sei un regalo per me durante la mia presidenza . Sei un tecnico, una persona eccezionale, che ha plasmato la nostra squadra con una mentalità vincente. Hai trasmesso fiducia e serenità e hai creato questo grande gruppo. Voglio ringraziare anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio e la forza propulsiva dell’Inter. Siete un gruppo di campioni fatto di valori autentici".

Inter, Zhang tra scudetto e la svolta Oaktree

Quando Zhang che, in meno di sei anni di presidenza, ha conquistato 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe di Lega e la Seconda Stella, afferma "la volontà di continuare questo viaggio meraviglioso", preannuncia la svolta nella vicenda Oaktree. È, questo, il fondo californiano al quale Suning deve restituire circa 375 milioni di euro entro il 20 maggio. A tanto ammonta il finanziamento erogato nel 2021, comprensivo degli interessi maturati al 12 per cento annuo. Ebbene, dopo mesi di laboriose e delicate trattative, Zhang ha trovato la chiave di volta: il fondo americano Pimco erogherà 400 milioni, rimborsabili in tre anni, che permetteranno di sciogliere il nodo Oaktree e di procedere lungo la strada virtuosa del risanamento dei conti, tenuto conto che il combinato disposto della sola fase iniziale Champions League 2024/2025 e il Mondiale per club 2025 garantiranno circa 100 milioni di sicuri introiti, aggiungendo lo sviluppo del settore commerciale, ulteriormente accelerato dall'Effetto Seconda Stella.

Inter, ricavi da urlo per la prossima stagione

Per la stagione 2024/2025, l'Inter si è già assicurata ulteriori ricavi da sponsor per 72 milioni di euro, in attesa dei nuovi partner di maglia e di manica. Pimco, acronimo di Pacific Investment Management Company, è un hedge fund, un fondo speculativo, fondato nel 1971. Ha sede a Newport Beach, in California, conta 3.200 dipendenti e 23 uffici (in Europa, a Milano, Monaco, Londra e Zurigo). Secondo il Sovereign Wealth Fund Institute, società americana che analizza i proprietari di beni pubblici come i fondi sovrani e altri investitori governativi a lungo termine, Pimco è il sesto gestore patrimoniale al mondo. Insieme con Allianz Global Investors, gestisce circa 2.500 miliardi di euro.