Inter, Sanchez vuole entrare: siparietto con Inzaghi, che lo accontenta

MILANO - Clima di festa a San Siro dove l’ Inter conquista il ventottesimo successo in campionato contro il Torino . La squadra nerazzurra festeggia la conquista del ventesimo scudetto , con uno stadio totalmente esaurito. Il pasillo d’honor riservato dai calciatori del Torino ai colleghi interisti ha aperto il sipario sulla partita. L’Inter ha trovato il vantaggio nella ripresa con Calhanoglu, poi ha raddoppiato - sempre con il centrocampista turco - su calcio di rigore. Ma a quel punto, Alexi Sanchez si è alzato dalla panchina per andare dal proprio allenatore.

La richiesta di Sanchez

Inzaghi ha esultato con tutta la squadra per il gol del raddoppio, ma pochi istanti dopo si è trovato davanti a un’insolita richiesta, che è sembrata quasi un’intimazione. “Mister, ora i cambi…”. L’attaccante cileno Alexi Sanchez si è rivolto al proprio allenatore, facendo capire che - in vantaggio di due gol e con il risultato al sicuro - era arrivato il momento di dare spazio anche agli altri nella festa scudetto. A quel punto, Inzaghi ha inserito in breve tempo cinque giocatori dalla panchina per coinvolgere nei festeggiamenti del Meazza tutta la squadra.