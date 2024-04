Festa Inter, Pavard scatenato: gavettone in campo a Inzaghi

Il gavettone di Pavard

Ma come in ogni festa che si rispetti, i giocatori hanno prestato particolare attenzione al proprio allenatore che è stato vittima di un simpatico agguato da parte di Pavard. Il difensore francese ha colto un momento di distrazione di Inzaghi per sfilargli alle spalle e fargli un gavettone. I festeggiamenti dell’Inter continueranno anche in serata quando la squadra farà il giro della città a bordo di un pullman scoperto per abbracciare virtualmente tutti i tifosi nerazzurri.