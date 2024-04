Inter, la riscossa analogica della folla immensa in Piazza Duomo

No, non è stata soltanto una questione di numeri e di conta delle presenze, più che mai approssimativa, considerata la circostanza eccezionale, come la moltitudine ritrovatasi domenica notte in Piazza Duomo a Milano. Duecentomila? Trecentomila? Addirittura cinquecentomila, secondo le stime più entusiastiche. Transeat. Di certo, centinaia di migliaia di persone, felici di uscire dai social per guardarsi negli occhi e scoprirsi tutti insieme a condividere la gioia della seconda stella interista, già consegnata alla storia del calcio italiano. Una festa straordinaria, ricca di emozione, gioia, felicità allo stato puro e anche di una proposta di matrimonio a tinte nerazzurre che ha immediatamente fatto il giro del web.