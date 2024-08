Pisa-Inter diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Pisa-Inter, la cronaca

Quarta amichevole estiva per l'Inter di Inzaghi in vista della prossima stagione. La formazione avrà un sapore diverso rispetto a quella scesa in campo nelle prime tre amichevoli, cioè quella certamente più vicina all’idea di titolare o quasi: prevista la presenza dal primo minuto del blocco italiano composto da Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco. In attacco out Taremi dopo l'infortunio.