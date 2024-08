Zielinski e l'offerta dall'Arabia: "Da far girare la testa, ecco perché ho rifiutato"

Piotr Zielinski è tornato a parlare del Napoli e di De Laurentiis . Il centrocampista dell' Inter è stato intervistato da Eleven Sports Poland, ritornando sulla sua esperienza in azzurro e sul suo presidente: "È un bravo imprenditore. Può guadagnare soldi dai calciatori. Non ho avuto molte opportunità di parlare con lui. L'eccezione è stata la scorsa stagione: durante un ritiro gli ho parlato quasi ogni giorno. A volte queste conversazioni sono state gentili, a volte meno . Però non ho nulla contro di lui, mi ha pagato bene, mi ha preso quando ero ragazzino dall'Udinese. Lui è quello che è, alcune persone lo amano, altre lo odiano, ma non credo che gli importi".

Napoli, Zielinski: "Anno difficile e l'allenatore..."

"Il rinnovo con il Napoli? È stato un anno difficile. C'è stata una grande incognita con il prolungamento del contratto, già prima dell'inizio della stagione. Potevo giocare un'amichevole ma un'altra no. Anche all'allenatore non è piaciuto molto tutto questo, c'erano molte incognite all'inizio della stagione e alla fine tutto questo sicuramente non mi ha aiutato. Tutta la nostra ultima stagione è stata pessima, anche se l'inizio non lo indicava. È stata una grande delusione il fatto che dopo una stagione del genere abbiamo ottenuto solo il decimo posto. Le persone lì sono fantastiche. È il modo in cui amano la città, il modo in cui sono legati al club, il modo in cui sostengono la loro squadra. È una città molto bella, è bello viverci. Dei miei otto anni trascorsi lì posso solo parlare in modo superlativo. Non mi sono sentito rinnegato dal Napoli. Ci sono state offerte per prolungare il contratto, ma alla fine non abbiamo raggiunto un accordo. In parte volevo provare qualcosa di nuovo, trovare nuove sfide. Ci sono state diverse offerte di mercato, anche in quest'ultimo anno al Napoli. Una delle squadre voleva addirittura pagarmi, ma non rivelo il nome del club. Comunque siamo riusciti a trovare un accordo con l’Inter". Infine, in caso di gol al Napoli: "Io reagirei in maniera tranquilla, con rispetto. Senza esagerare".

Zielinski e l'offerta dall'Arabia

Zielinski ha poi commentato l'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita: "Chiunque riceva un'offerta del genere sa che cifre così possono far girare la testa. Dopo un giorno o due, però, quando una persona si consulta con i suoi cari, vengono fissati degli obiettivi su ciò che è importante in un dato momento". "Per qualcuno potrebbero essere i soldi, per un altro potrebbe essere il desiderio di competere con i migliori giocatori del mondo e l'opportunità di mettersi alla prova in Champions League. Questa è stata la mia massima priorità fin dall'inizio. Certo, per i primi due giorni ho pensato: 'Vado in Arabia, porterò con me i miei cari e vivremo bene'. Tuttavia, questo pensiero è durato solo per due giorni. Sono felice che sia andata così e di non aver approfittato dell'offerta. Anche se i soldi erano tantissimi. Sono contento di essere dove sono, guadagno bene e posso giocare ai massimi livelli", ha concluso.