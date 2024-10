Questa sera a Striscia la Notizia andrà in onda la consegna del Tapiro d’Oro a Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter, visibilmente in imbarazzo da quanto si è visto nell'anteprima, ha ricevuto il premio da Valerio Staffelli in seguito all'inchiesta che lo vede coinvolto per le pressioni di un capo ultrà nerazzurro, il quale avrebbe richiesto più biglietti per alcune gare.