Inter, Inzaghi perde Carlos Augusto: ecco quando può tornare

L'infortunio

Dopo l'infortunio di mercoledi contro lo Young Boys, il difensore brasiliano si è sottoposto a una risonanza magnetica presso l'istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami in questione hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e la situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

Il difensore dell'Inter, si è fatto male dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo della sfida di Champions Leauge.

Nel tentativo di raggiungere un pallone che stava andando oltre la linea di fondo, il giocatore si è fermato portandosi una mano sul flessore della coscia destra per poi buttarsi al suolo ed è stato sostituito al 54’ da Dimarco.

I tempi di recupero

ll quadro clinico di Carlos Augusto verrà rivalutato la prossima settimana.

Per questo motivo, almeno per il momento, è palese la sua assenza per gli impegni contro la Juventus, l'Empoli ed il Venezia.

Lo staff medico proverà a recuperarlo per la super sfida contro il Napoli, in calendario il 10 novembre. Se così non fosse, il suo rientro potrebbe slittare addirittura a dopo la sosta di novembre.

Oltre a lui, gli altri esterni a disposizione di Inzaghi sono Dumfries, Darmian, Dimarco e Buchanan, pronto al rientro in campo dopo aver recuperato dall'infortunio subito in estate