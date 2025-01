Inter, la delusione di Inzaghi: "Sconfitta che fa male, il Milan ci ha creduto"

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - L'allenatore dell' Inter , Simone Inzaghi , ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta dei nerazzurri in finale di Supercoppa italiana nel derby contro il Milan , al quale il tecnico dei campioni d'Italia fa i complimenti: "Bisogna fare i complimenti al Milan perchè non ha mai mollato. Sull'azione del 2-1 abbiamo perso una palla quando dovevamo controllare la gara, Maignan è stato bravo a negare il 3-1. Una sconfitta dolorosa che fa male ma senz'altro ci rialzeremo".

Inter, Inzaghi: "Sconfitta che fa male, io per primo prenderò insegnamento"

"Tanti gol presi nel finale di gara dall'Inter? Penso sia un dato che riguarda non solo l'Inter", sottolinea Inzaghi. "In difesa devo fare un plauso ai miei ragazzi perchè stanno giocando sempre gli stessi. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Il Milan nel primo tempo non ci ha pressato altissimo, nel secondo tempo i cambi hanno inciso. Però, ripeto, abbiamo avuto occasioni per chiuderla. Da queste sconfitte però si può crescere. Io per primo prenderò insegnamenti".

Inter, Inzaghi: "Thuram e Calhanoglu imprescindibili per noi"

"Thuram e Calhanoglu ko? Ci sono giocatori imprescindibili ma non è il nostro caso. Aspettiamo che rientrino anche gli infortunati per darci una mano. Bastoni? Dopo la pallonata doveva assestarsi, anche De Vrij non era al top. Poi Bastoni sembrava più pronto a finire la partita", conclude Inzaghi.